Umeå: Flera bilar fick däcken sönderskurna

Polispatrull beordrades på eftermiddagen till Ostvägen i Ersboda för brottsplatsundersökning och dokumentation där minst fem bilar fått däcken sönderskurna. Det finns inga misstänkta. Har du gjort iakttagelser som kan sättas i samband med skadegörelsen – tipsa polisen via tfn 114 14.

Both comments and pings are currently closed.