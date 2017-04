Östergötland: Betala för nyheterna

Från idag kan man inte längre läsa nyheterna på Östgöta Medias tidningar. Bland annat Östgöta Corren, Norrköpings Tidningar samt Folkbladet måste man nu vara prenumerant för att komma åt nyheterna även på webben. Fler och fler tidningar runt om i landet har redan tidigare infört detta system och nu var det alltså även dax för Östgötatidningarna.

