Nässjö: Ung förare vid singelolycka

Vid 01.20 larmades polisen till en singelolycka på länsväg 953 vid Solberga utanför Nässjö. Det var en alldeles för ung förare bakom ratten. Föraren vid olyckan var en 16-årig pojke som tagit föräldrarnas bil. Ytterligare en pojke fanns i bilen. Bilen hade kört in i ett träd varvid krockkuddarna utlöst. Pojkarna klarade sig utan skador uppger polisen.

