Norrköping: Singelolycka på E22

En singelolycka inträffade inträffade vid fyratiden på E22 i höjd med Navestad. Enligt uppgifter ska tre personer ha färdats i bilen som ska ha kört in i ett räcke. Det har inte framkommit om någon av de inblandade behövde föras till sjukhus.

Both comments and pings are currently closed.