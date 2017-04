Umeå: Brandtillbud på tankbilssläp

Räddningstjänst och polis larmades straxt efter fyra till rastplatsen på E4 i höjd med Sörmjöle där hjullagret på ett släp till en tankbil lastad med bränsle (diesel och bensin) börjar brinna. Föraren lyckades hålla nere branden till räddningstjänsten kom på plats och släckte.

