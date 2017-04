Stockholm: Brand i uthus

Räddningstjänsten larmades på morgonen till Viveka Trolles gränd i Hässelby gård där det börjat brinna i någon form av uthusbyggnad. Branden kunde snabbt släckas och polisen har upprättat en anmälan om skadegörelse genom brand.

