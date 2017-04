Håbo: Mordförsök i Bålsta

Samtal inkom till polisen ikväll gällande en person på ett tåg som skulle ha en stickvapen samt eventuellt även knivskurit en person. Innan polisen kommit fram till platsen hade en person med kniv avvikit från tåget. På platsen kunde man konstatera en man blivit skuren i magtrakten. Mannen är förd med ambulans till sjukhuset. Med hjälp av iakttagelser från vittnen kunde en person gripas i nära anslutning till brottsplatsen. Mannen är förd till polisstationen där utredningsåtgärder kommer att vidtas. En förundersökning är inledd på försök till mord.

