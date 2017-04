Åstorp: Rymningsförsök från Migrationsverket

Fem personer som är förvarstagna på Migrationsverkets förvar i Åstorp gjorde i natt ett försök till rymning. Polispatruller samt personal från Migrationsverket lyckas stoppa detta. Tre av de inblandade överfördes till Kriminalvårdens häkte i Helsingborg. Uppdatering. På grund av platsbrist på häktet i Helsingborg överfördes de tre till Malmö.Tre anmälningar om misshandel/våld mot migrationsverkets personal samt en anmälan främjande av flykt upprättas.

Both comments and pings are currently closed.