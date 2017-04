Mora: Flygplan buklandade på flygplatsen

Ett mindre flygplan tvingades på förmiddagen genomföra en landning utan landningsställ på på Mora flygplats. Enligt uppgifter ska inte flygplanets landningsställ fällts ut ordentligt i samband med landningen och piloten tvingades till en så kallad buklandning. Landningen ska trots detta ha gått bra.

