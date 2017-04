Lidköping: Trafikolycka på riksväg 44

En trafikolycka mellan en lastbil och en personbil har inträffat på riksväg 44 vid avfarten till Tun söder om Lidköping. Ambulanshelikopter, räddningstjänst och även narkospersonal från Lidköpings sjukhus är på plats.

Both comments and pings are currently closed.