Gränna: Kvinna försvunnen

Uppdatering: Polisen och räddningstjänsten letar sedan några timmar sedan efter en försvunnen 50-årig kvinna i trakten av Örserum öster om Gränna. Kvinnan har troligen försvunnit någon gång under natten. Kvinnan är troligen klädd i en grön jacka, randig mössa och kan bära på en ryggsäck. Kvinnans försvinnande kan ha samband med sjukdom. Efterforskningar genomförs både på land och vatten uppger polisen.

