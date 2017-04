Södertälje: Inbrott i Telefonbutik

Ett inbrottslarm utlöstes i natt i en telebutik på Storgatan i Södertälje. När väktare och polis kommer till platsen kan de konstatera att entrédörren är uppbruten och att tjuvarna hunnit lämna. Ett okänt antal mobiltelefoner verkar vara stulna. Brottet rubriceras som grov stöld.

