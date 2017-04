Stockholm: Bilar i brand i Skarpnäck

Räddningstjänsten larmades tidigt på morgonen till Horisontvägen i Skarpnäck där det ska börjat brinna i minst en bil. I samband med att branden startade har vittnet sett en person springa från platsen. På plats konstateras att två fordon har brunnit och anmälan skrivs om skadegörelse genom brand. Ingen är initialt gripen uppger polisen.

