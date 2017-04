Åstorp: Trafikolycka på väg 112

En personbil och en lastbil var på morgonen inblandade i en olycka på väg 112 i Strövelstorp ca 2 km från Åstorp i riktning mot Ängelholm. Det har inte framkommit om någon person behövde föras till sjukhus.

