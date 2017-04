Vännäs: Larm om hund på isflak

På middagen inkom larm om en hund som stod på ett drivande isflak. Hunden sågs på ett isflak i Umeälven, i höjd med gamla hälsocentralen. En kort stund senare rapporterades att isflaket flutit nära land och hunden kunde räddas.

