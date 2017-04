Filipstad: Singelolycka på riksväg 63

En singelolycka har inträffat på vägen in till Brattforshedens flygplats nära riksväg 63 söder om Brattfors. Om någon person har skadats vid olyckan är fortfarande oklart och räddningsenheter är på väg till platsen.

