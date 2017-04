Luleå: Hot om skjutning

Polisens ledningscentral har fått in samtal om att en skolskjutning skulle ske på en gymnasieskola i Luleå efter 16-tiden. Meddelandet var utlagt via sociala medier.

En polisinsats är inledd och tömning av skolans elever och anställda sker för närvarande. Ingen person har kommit till skada. Uppdatering kl. 17.55: Utrymningen av skolan är klar. Nu vidtar utredningsåtgärder. Rubriceringen är grovt olaga hot mot grupp.

