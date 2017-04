Norrköping: Strömavbrott

Två strömavbrott drabbade bland annat Öbonäs, Markgärdet och flera andra områden utanför Norrköping under eftermiddagen. Vid första strömavbrottet uppges runt 1000 hushåll blivit strömlösa. Vad som orsakat strömavbrottet är oklart och när strömmen väl kom tillbaka så var det bara för någon halvtimma sedan blev det ytterligare ett avbrott. Enligt Eon ska det då varit ett träd som fallit över en ledning och som drabbade de tidigare abonnenterna. Däribland även Wighsnews vilket gjorde att vi inte hunnit med att uppdatera vår nyhetssida på några timmar.

