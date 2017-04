Varberg: Flera godsvagnar välte

Strax efter två i natt spårade tre godsvagnar ur i Varberg, norr om Getteröbron. Enligt räddningstjänst och polis var vagnarna märkta med farligt gods och ska bestå av natriumhydroxid. Ingen person ska ha kommit till skada och det är ännu oklart hur olyckan gått till.

Both comments and pings are currently closed.