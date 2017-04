Bollnäs: Bil av vägen

En personbil körde vid 07.30-tiden av vägen och hamnade på taket på riksväg 83 norr om Kilafors. Enligt uppgifter ska de tre personer som färdades i fordonet ha kunnat ta sig ur själva. Om någon har skadats är för närvarande oklart.

