Sverige: Flera misstänkta efter nationellt tillslag

Under tisdagsmorgonen genomfördes ett flertal husrannsakningar i olika kommuner i region Syd i en gemensam nationell polisinsats i syfte att bekämpa spridning av material som utgör dokumentation av sexuella övergrepp mot barn. Flera misstänkta har frihetsberövats i region Syd. Vid de samordnade tillslagen i region Syd har ett flertal personer frihetsberövats(hämtats till förhör). Brottsrubriceringar som är aktuella i de olika utredningarna är barnpornografibrott samt grovt barnpornografibrott. I nedanstående kommuner i regionen har polisen gjort operativa insatser genom husrannsakningar och frihetsberövanden; Västervik, grovt barnpornografibrott, tre misstänkta hämtade till förhör och förhör pågår med en man född 1981. De båda andra personerna som hämtades har försatts på fri fot efter förhör. Brottstiden är mellan augusti – december 2016. Emmaboda, grovt barnpornografibrott, misstänkt är man född 1961 samt en kvinna född 1964. Förhör pågår med kvinnan och mannen väntar på försvarare innan förhör kan påbörjas. Brottstiden är mellan mars – augusti 2016. Karlskrona, barnpornografibrott, misstänkt är kvinna född 1970 och utredningsåtgärder pågår. Brottstiden är januari 2017. Sölvesborg, barnpornografibrott, misstänkt är man född 1978. Frigiven efter förhör. Brottstiden är december 2016. Kristianstad, barnpornografibrott, två män misstänkta, födda 1980 samt 1994, hämtade till förhör. Brottstiden är mellan december 2016- januari 2017. Klippan, barnpornografibrott, huvudmisstänkt är en man född 1959 och förhör pågår. Ytterligare personer har förhörts i ärendet. Brottstiden är januari 2017. Förundersökningarna som pågår efter tillslagen i de olika kommunerna leds av olika åklagare. I den samordnade insatsen i region Syd har poliser deltagit från flera olika enheter i regionen.

