Norrköping: Lastbilsolycka på Östra Bravikenvägen

En lastbilsolycka har inträffat på Östra Bravikenvägen i Norrköping. Enligt ännu obekräftade uppgifter ska fordonet vara lastat med farligt gods. Räddningsenheter är på väg till platsen.

