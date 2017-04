Härryda: Farligt föremål i Mölnlycke

Polis kallas på förmiddagen till kommunhuset vid Råda Torg i Mölnlycke. Inne i receptionen har ett misstänkt farligt föremål anträffats. Polisen bedömning och omständigheter kring föremålet gör att det betecknas som ett misstänkt farligt föremål och spärrar därför av ett område kring kommunhuset och torget. Tekniker kommer att undersöka föremålet på plats.

Uppdatering kl 13:00

En person är frihetsberövad av polis i anslutning till platsen. Denne kommer att förhöras angående det misstänkta farliga föremålet. Mannen gripen misstänkt för grovt olaga hot. Polisens arbete fortsätter på platsen. Avspärrningarna gäller fortfarande.

