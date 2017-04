Maiestad: Tåg och bil i krock

I Lyrestad kolliderade ett tåg med en personbil vid en övergång straxt före sex. Enligt uppgift från platsen ska en person ka klämts fast. En man och en kvinna som färdades i bilen har förts till sjukhus i Skövde med allvarliga skador. Bilen tagen i beslag för en teknisk undersökning uppger polisen.

