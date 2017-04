Hudiksvall: Försvunnen man

En man, född 1944, försvann vid 20-tiden på tisdagskvällen från en buss som stannat för matuppehåll i Harmånger utanför Hudiksvall. Mannen uppges vara dement.

Signalement: Jan-Erik iklädd tunn skjorta/mörkblå tröja 175 cm lång cendréfärgat hår glasögon inga ytterkläder grå byxor ingen käpp eller rullator

