Jönköping: Singelolycka på riksväg 40

En singelolycka inträffade vid halvsjutiden på riksväg 40 nära avfarten till Axamo flygplats utanför Jönköping. Enligt uppgifter ska det vara halt på flera platser längs med riksväg 40 mellan Jönköping och Borås. Det har inte framkommit om det var någon personskada vid olyckan.

