Lerum: Trafikolycka på E20

Tre personbilar var vid åttatiden inblandade i en trafikolycka på E20 i höjd med Gullringsbo söder om Lerum. Olyckan ska ha inträffat i södergående riktning och orsakade en del trafikproblem uppger Trafikverket. Det har inte framkommit om någon person kom till skada vid olyckan.

