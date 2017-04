Haparanda: Har du sett Evald?

Polisen söker just nu efter Evald Liikamaa i Karungi, Haparanda. Evald är 68 år och cirka 170 cm lång. Han är normalbygd och har grått hår samt skägg. Mannen sågs sist i Karungi på måndag under morgonen. Vid försvinnandet hade han mössa och ljusbeige stora handskar på sig. Mörk jacka och mörka byxor. Evald går med små steg. Polisen har inlett eftersök enligt lagen om skydd och olyckor (LSO) och kommer att söka efter Evald med hundar, helikopter, skoter och patruller i området. Polisen använder en metod som kallas Managing search operations (MSO), för att söka efter försvunna personer. Metoden används över hela världen och bygger på studier av tidigare försvinnanden. Svensk polis har även lagt till de fysiska och psykiska faktorer som påverkar hur en försvunnen person upplever och hanterar situationen. Utifrån dessa fakta har polisen skapat effektiva sökmetoder. Läs mer om det på webben Har du sett Evald? Ring polisen telefon 114 14!

