Hofors: En person till sjukhus

Uppdatering: En person har förts till sjukhus med helikopter efter att vittnen dragit ut honom ur en brinnande bil som varit inblandad i en trafikolycka på riksväg 68 vid Sävsbo på länsgränsen mellan Gävleborgs län och Dalarna tidigare idag. Det är ännu okänt hur olyckan gått till och om det är fler än ett fordon inblandat. Allt tyder på att föraren varit ensam i bilen.

