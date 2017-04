Norrköping: Trafikolycka på E4

En personbil har blivit påkörd bakifrån av en lastbil på E4 nära Norsholmsbron söder om Norrköping. Räddningsenheter är på väg till platsen och det finns ännu inga uppgifter om eventuella personskador.

