Linköping: Trafikolycka på Ågatan

En personbil har blivit påkörd av ett bakomvarande fordon i korsningen Ågatan och Hamngatan i Linköping. Ambulans och räddningstjänst är på väg till platsen och enligt de första uppgifterna ska ingen av de inblandade ha ådragit sig några allvarligare skador.

