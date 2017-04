Linköping: Brand i lägenhet

Räddningstjänsten samt ambulans har larmats till en bostadsfastighet på Sörgårdsgatan i Linköping där det ska börjat brinna på spisen i en lägenhet. Enligt uppgifter ska de boende ha lämnat lägenheten i väntan på räddningsenheterna.

