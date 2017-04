Eskilstuna: Grov misshandel

Strax före midnatt inkom samtal till polisen om pågående misshandel utanför ICA-Fröslunda, Eskilstuna. En väktare hade blivit misshandlad i samband med att han utfärdat en p-bot. Bilägaren och ytterligare minst en kamrat konfronterade väktaren så pass att väktaren kände sig tvungen att freda sig. Han blev dock övermannad och misshandlad med sparkar och slag, han fick även motta slag från sin egen batong som gärningsmannen kom över i tumultet. Gärningsmännen avvek från platsen innan polis och väktarkollegor kom till platsen. Väktaren har förts till sjukhus för att vårda sina skador. Han har dock kunnat höras av polisen. Ingen misstänkt eller gripen.

Both comments and pings are currently closed.