Nyköping: Misshandel på krog

KL 02.22 larmades polisen till en krog i centrala Nyköping efter larm om bråk och misshandel. En man hade blivit misshandlad genom slag och ett kastat ölglas i huvudet. Gärningsmannen hade avvikit från platsen innan polis kom. Han kunde dock gripas en bit från platsen. Han kommer att förhöras efter tillnyktring. Målsäganden behövde ej uppsöka sjukhus för sina skador. Ärendet utreds som ett hatbrott då de primära uppgifterna tyder på att gärningsmannen hade synpunkter på målsägandens sexuella läggning.

