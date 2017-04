Västerås: Singelolycka

En singelolycka inträffade i natt utanför Västerås. Enligt uppgifter ska föraren ha väjt för ett djur och kört av vägen. Olyckan inträffade på länsväg 681, mellan Skultuna och Västerås, i höjd med Åkesta. Ingen person skadades vid olyckan, men bilen fick bärgas från platsen.

