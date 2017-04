Landskrona: Svår trafikolycka på väg 110

En tankbil lastad med diesel har kolliderat med en personbil på länsväg 110 utanför Landskrona straxt efter halv åtta. Vägen vid olycksplatsen är helt avstängd under räddnings och bärgningsarbetet. Enligt ännu obekräftade uppgifter ska en person blivit fastklämd vid olyckan.

Both comments and pings are currently closed.