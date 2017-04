Stenungsund: Bil körde in i lastbilssläp



En allvarlig olycka inträffade på länsväg 160 vid Spekeröd i Stenungsund natten mot torsdag. Vid en mindre rastplats/P-ficka stod lastbilar uppställda för några timmars vila då en chaufför vaknade av en väldig smäll. En personbil hade i hög fart kört in i den stillastående lastbilen. Bilen blev demolerad framtill i samband med olyckan.

– Lastbilschauffören fick föraren till personbilen och han låg ner på marken när räddningstjänst kom till platsen. En person, en man i 50-årsåldern transporterades med ambulans till Kungälvs sjukhus för vård. Ambulansen gör bedömningen att han är allvarligt skadad, säger räddningstjänstens insatsledare Jörgen Simonsson.

Text & Foto: Mikael Berglund / Nyhetersto

