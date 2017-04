Norrköping: Elevernas presskonferens viktig händelse!



Ett pressmeddelande kom som berättade att eleverna skulle hålla presskonferens på Matteusskolan i Norrköping. Man skulle presentera årets barnrättshjälte 2017! Vadå Barnrättshjälte?

Det visar sig att detta är en verkligt stor sak för Barnens rättigheter i världen och att Årets Barnrättshjälte är något av barnens Nobelpristagare. Bakom priset står en organisation Word Children Prize som är en svensk ideell organisation som bildades år 2 000 och som stöds av bland annat Svenska PostkodLotteriet, Sida, Drottning Silvias Stiftelse Care About the Children, Giving Wings, Futura Foundations, eWork och Sparbanksstiftelsen Rekarne. WCPF har 90-konto, är medlem i FRII – Frivilligorganisationernas Insamlingsråd samt ges högsta betyg i Givarguidens årliga granskning av ideella organisationer. Bland beskyddarna av WCP återfinns bland andra avlidne Nelson Mandela, Desmond Tutu, statsministern Stefan Löven och drottning Silvia.

Organisationen håller i utbildningar för barn om allas lika värde, lika rättigheter och om demokrati. Runt om i välden är det 70.000 skolor som har gått utbildningen under året och Sverige är ett av 115 deltagande länder. Deltagarna har också fått rösta fram vem som ska bli årets Barnrättshjälte och i slutomröstningen så var det tre kandidater kvar. Det var den nu 90-åriga Rosi Gollman från Tyskland som bland annat räddat tiotusentals flickor i Indien från att dödas redan vid födseln. Det var Manuel Rodruiges från Guinea Bissau och det var Molly Melching från USA som gjort banbrytande insatser mot könsstympning och barnäktenskap i Västafrika. Alla de tre nominerade har idag vid en ceremoni på Gripsholms slott där barn från 15 länder med hjälp av Drottning Silvia presenterade resultatet av den världsomfattande omröstningen. Årets Barnrättshjälte blev Manuel Rodrigues. Prissummorna är verkligen inte i närheten av ”Nobelpriset” men kommer säkert i dessa sammanhang väl till pass. Manuel får kronor 350.000:- medan de andra två pristagarna får kronor 175.000:- vardera.

I Guinea Bissau har barn med funktionsvariationer inte fått gå i skola utan gömdes undan eller lämnades för att dö. Manuel, som är själv är blind, har genom sitt arbete fått attityder och lagar att förändras i allt snabbare takt så att barn med funktionsvariationer kan växa upp i trygghet, gå i skolan och leva ett någorlunda bra liv.

Vad utmärkte då dagens presskonferens som elever själva höll i? Tre säkra och engagerade elever, Kresti Youkhanna, Simona Demirdag och Pontus Bergqvist satt vid podiet och berättade för bortåt 100 närvarande elever och några media-representanter om barnkonventionen och vad den innebär. Norrköpings politiker fick också några frågor att bita i! Man beskrev också de tre nominerade genom att visa korta filminslag. Avslutningsvis så avslöjades Manuel som huvudpristagaren men också att han under torsdagen kommer på besök till Matteusskolan. Det måste vara en stor sak för de engagerade eleverna att få en hel dags besök av den man varit med om att rösta fram till Årets Barnrättshjälte i världen! De tre eleverna höll en pressträff och presentation av högsta kvalitet och måste berömmas för det!

Matteusskolan blev den utvalda skolan men i Östergötland var det 25 skolor som medverkat varav 10 skolor i Norrköping. Man får hoppas att Norrköpings kommun hissar flaggorna för Årets Barnhjälte Manuel Rodrigues torsdagen den 27 april 2017! Text & foto: Sven Åke Molund

