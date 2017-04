Haparanda: Försvunnen person, Karungi

Uppdatering: Polisen trappar idag upp sökandet efter den försvunne 68-årige man från Karungi, Haparanda. Mannen heter Evald Liikamaa och har grått hår, skägg och är ca 170 cm lång. Vid försvinnandet hade mannen en mörk jacka och mörka byxor samt mössa och beige stora handskar på sig. Idag kommer 20-30 hemvärnsmän att hjälpa till i sökandet, så även fjällräddare och Missing People. Utöver det kommer polisen ha både fotpatruller, hundar och helikopter på platsen. Sökområdet följer den nationella MSO-metoden vilket innebär att ett sökområde blir indelad i söksegment som genomsökes systematiskt flera gånger. Du kan läsa mer om MSO-metoden här. Polisen är angelägen av allmänhetens ögon och om någon har iakttagelser ber vi att man ringer in och tipsar polisen på telefon 114 14.

