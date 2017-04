Haparanda: Försvunnen anträffad avliden

Uppdatering: Den 68-årige man som polisen sökt efter i Karungi, Haparanda är nu anträffad avliden. Mannen återfanns efter att polis och hemvärnet genomsökte en av de så kallade ledstänger från sökområdet i Karungi. Det innebär de vägar som går ut från sökområdet. När man ytterligare en gång till genomsökte ett lite större område kring ledstängerna så anträffades mannen ute i terrängen.

