Hylte: Rånförsök mot Coop

Uppgifter kom ikväll in om att två män försökt råna COOP-butiken i Hyltebruk. De två männen kommer in i butiken med halsdukar uppdragna över ansiktena, båda har tillhyggen med sig. En man är klädd i svart tröja och en man i grå tröja, den ena av dem var mycket smal, enligt vittnen. En anställd man får ett slag i huvudet av ett tillhygge och rånarna springer därefter från platsen. Ambulans kör den skadade till sjukhus i Halmstad. En av männen har tappat sitt tillhygge, detta tar polispatrullen i beslag. Flera vittnesförhör hålls. Spaning sker i området och brottsplatsen spärras av för teknisk undersökning. Ingen är gripen i nuläget.

