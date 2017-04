Skänninge: Singelolycka på väg 206

En personbil körde straxt efter midnatt av vägen och in i en mindre lada längs länsväg 206 norr om Skänninge. Enligt uppgifter ska byggnaden rasat ihop och fordonet stannat på ett fält intill den raserade byggnaden. Om någon person kom till skada vid händelsen är för närvarande oklart.

Both comments and pings are currently closed.