Västerås: Misstänkt skottlossning

Flera polispatruller kallades sent på torsdagskvällen till någon form av skottlossning på Gideonsbergsgatan i Västerås. En person uppges ha anträffats skadad. Polisen har spärrat av ett område.

Flera polispatruller är på plats och även en polishelikopter söker över det aktuella området. Uppdatering: Polisen uppger vid 01-tiden att man anträffat en man livlös på Emausgatan i Västerås där platsen för skottlossningen ska ha varit. Flera gärningsmän har setts lämna platsen i en mörk mindre skåpbil.

