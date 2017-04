Jönköping: Person påkörd

Ambulans och räddningstjänst larmades vid 00.30-tiden till riksväg 40 i höjd med Göteborgsbacken utanför Jönköping där en person uppges ha blivit påkörd av ett motorfordon. Någon ytterligare information om händelsen finns i inte i skrivande stund.

Both comments and pings are currently closed.