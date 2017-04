Essunga: Brand i villa

Foto: Torbjörn Axelsson Räddningsenheter larmades i natt till en villa på Liljegatan i Nossebro där det ska börjat brinna. När man kom på plats var villan helt övertänd. Det finns ännu inga uppgifter om någon person har skadats.

Both comments and pings are currently closed.