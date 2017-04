Stenungsund: Tåg och bil i kollision

Ett persontåg och en personbil kolliderade straxt före åtta på Strandnorum straxt söder om Stenungsund. Vid olyckan släpades personbilen med framför tåget. Det finns ännu inga uppgifter hur det gått för bilföraren och räddningsenheter är just nu på plats.

Both comments and pings are currently closed.