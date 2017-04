Stenungsund: Klarade sig chockad

Uppdatering: Enligt bilföraren, en kvinna i 50-årsåldern, har bilen fastnat med något av hjulen på tågspåret och hon kunde inte köra därifrån men hann att hoppa ur bilen innan tåget kom. Kvinnan klarade sig chockad från händelsen. Det råder just nu stopp i tågtrafiken tills vidare.

