Nässjö: Pojken gripen för olaga hot

Polisen fick på morgonen in samtal om en utåtagerande pojke i tonåren, på en skola i Nässjö. Pojken ska ha haft ett tillhygge och ha uppträtt hotfullt mot personer i omgivningen. Pojken greps en bit bort från skolan. Han är misstänkt för olaga hot. Ingen ska ha skadats i samband med händelsen.

