Eda: Singelolycka utanför Charlottenborg

I höjd med Lövås på länsväg 858 i Charlottenberg har en singelolycka inträffat vid 12.30-tiden. Olyckan beskrives som en kraftig avåkning. Räddningstjänsten arbetade med att klippa upp bilen. Föraren satt då kvar i fordonet. Det är ännu oklart om någon mer färdades i fordonet än föraren.

