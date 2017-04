Värnamo: Lastbil av vägen

Vid 13.30-tiden larmades ambulans och räddningstjänst till en lastbil som kört av vägen och vält på riksväg 27 vid Bredaryd. Räddningstjänsten stängde av trafiken i ett körfält. Det ska vara mycket trafik på sträckan. Framkomligheten är begränsad uppger Trafikverket. Det finns ännu inga rapporter om eventuella personskador.

